Πάτρα: 1η Ημερίδα με τίτλο: «Δωρεά Μυελού των Οστών: Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής»



Η 1η Ημερίδα με τίτλο: «Δωρεά Μυελού των Οστών: Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής» και ο 1ος Αγώνας Δρόμου "Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος" είναι γεγονός.



Η εθελοντική ομάδα «Will Υou... Marrow Me?» της ΕΕΦΙΕ – Παράρτημα Πατρών διοργανώνει υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, του Συλλόγου Γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια "Φλόγα", του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τη θεσμική – επιστημονική υποστήριξη του ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» μια ξεχωριστή ημερίδα αφιερωμένη στη σημασία της Δωρεάς Μυελού των Οστών και στη δύναμη της ανθρώπινης προσφοράς.

–Σάββατο 16 Μαΐου 2026: 1η Ημερίδα: «Δωρεά Μυελού των Οστών: Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής»

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, αίθουσα Ι1

09.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα περιλαμβάνει:

-Επιστημονικές ομιλίες ιατρών-επιστημόνων στους τομείς της Αιματολογίας, της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων

-Βιωματικές αφηγήσεις δοτών και μεταμοσχευμένων ασθενών

-Παρουσίαση και τιμητική αναγνώριση των ομάδων του φοιτητικού προγράμματος προσέλκυσης εθελοντών δοτών «Share The Flame»

-Πραγματοποίηση Συνάντησης Δότη–Λήπτη μοσχεύματος

-Μουσική εκδήλωση από τη Χορωδία "Cantelena"

–Κυριακή 17 Μαΐου 2026: Συμβολικός 1ος Αγώνας Δρόμου "Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος",

στη μνήμη του αγαπημένου συμφοιτητή και πρώην υπεύθυνου της ομάδας "Will You... Marrow Me?", στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός έτους από την απώλειά του στη μάχη εναντίον της λευχαιμίας



Πανεπιστημιούπολη Ρίο, αφετηρία-τερματισμός κτήριο Πρυτανείας

- Έναρξη εγγραφών στις 10.00 π.μ. - Έναρξη αγώνα στις 11.00 π.μ.

- Διαδρομή: 1.500μ. και 3.000μ.



Σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών.



Η συμμετοχή στην Ημερίδα και τον Αγώνα Δρόμου είναι ΔΩΡΕΑΝ και ΑΝΟΙΧΤΗ στο ευρύτερο κοινό!



Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Φόρμα Εγγραφής στην 1η Ημερίδα: https://forms.gle/fDBhMfv84VRRwMav8

Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής Αγώνα: https://forms.gle/Bat3BU7bX2nVG2Za7