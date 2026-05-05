Φωκίων Ζαΐμης: Απόφαση περί θερινής λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων Νομού Αχαΐας

Στον προγραμματισμό της λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου προχώρησε έγκαιρα ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και συνεχίζει:

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η σχετική απόφαση αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο και στη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ορίστηκαν τα πρατήρια τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής κατά τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις εορτές, καθώς και εκείνα που θα διανυκτερεύουν σε 24ωρη βάση.

Πιο αναλυτικά, Θα διημερεύουν τις Κυριακές, Εορτές και Αργίες, από τις 06.00 π.μ. έως 22.30 μ.μ. (ημερήσια λειτουργία). Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται στους αυτοκινητοδρόμους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2696/1999, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς χωρίς περιορισμούς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε: «Δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών βγάλαμε έγκαιρα την απόφαση για το θερινό ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Όπως γίνεται ευρέως αντιληπτό, τους μήνες αυξημένης κινητικότητας, είναι κρίσιμο να υπάρχει συνεχής και ισόρροπη κάλυψη σε καύσιμα. Με το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης που εφαρμόζεται, εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την αποφυγή ελλείψεων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και συνέπεια για την κάλυψη των αναγκών κάθε συμπολίτη μας». Ταυτόχρονα, συνεχίζονται από την αρμόδια υπηρεσία μας οι έλεγχοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την ορθή λειτουργία των καταστημάτων. «Με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών πραγματοποιούνται, συνεχείς, έλεγχοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Αχαΐας», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.