Κάνετε ποδήλατο κι... όπου βγει! Κάθε μέρα πέφτει κόσμος, ούτε ταμπέλα στο ύψος της Νόρμαν - Δείτε πώς είναι ο δρόμος - ΦΩΤΟ

Οι πατρινοί και ειδικότερα οι ποδηλάτες αναρωτιούνται... τι άλλο πρέπει να γίνει την είσοδο/έξοδο του ποδηλατόδρομου της Πάτρας στο ύψος της Νόρμαν, για να γίνουν είτε προληπτικές είτε πολύ περισσότερο, βελτιωτικές κινήσεις;

Ταμπέλες για να επιδεικνύουν οι ποδηλάτες περισσότερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους πάνω από τις ράγες του προαστιακού, ΔΕΝ έχουν τοποθετηθεί, ούτε με τη μορφή μιας κόλλας Α4.

Κάποιο γέμισμα / μπάλωμα του δρόμου κατά μήκος των σιδηροτροχιών στο μικρό τμήμα περίπου 4 μέτρων που έχει διαλυθεί, ΔΕΝ έχει γίνει.

Το μόνο που έχει γίνει είναι μια αναγνώριση της κατάστασης και της επικινδυνότητας σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου κι επίσης ένα ραντεβού στο σημείο, με ανθρώπους του ΟΣΕ, παρόντος και του δημάρχου Πατρέων, ώστε να γίνει μια γρήγορη αυτοψία του προβλήματος και να αναζητηθούν λύσεις. Η αυτοψία αυτή έγινε στις 15 Απριλίου.

Έχουν περάσει 3 εβδομάδες περίπου από τότε και έως σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό στο επικίνδυνο σημείο στο ύψος της Νόρμαν, την ίδια στιγμή που καθημερινά, οι οδηγοί ΤΑΞΙ, οδηγοί άλλων οχημάτων ακόμη και πολίτες που αναμένουν στον επιβατικό σταθμό του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, γίνονται αυτόπτες μάρτυρες πτώσεων μέ κάθε μέσο που διαθέτει δύο ρόδες.

Μόνο την Κυριακή, δύο αναβάτες πατινιών έπεσαν με ταχύτητα στο οδόστρωμα, στο γνωστό σημείο, στην είσοδο/έξοδο του ποδηλατόδρομου της Πάτρας. Ο δρόμος στο ύψος της Νόρμαν είναι κυριολεκτικά κομμάτια και κανείς δεν επεμβαίνει!

Σε όποιον κι ανήκει η ευθύνη να παρέμβει -είτε στον ΟΣΕ, είτε στον δήμο Πατρέων- θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες και μέχρι να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις, στο σημείο θα πρέπει να υπάρχει μια προειδοποίηση.