Marfin: «Κάποια στιγμή το έγκλημα θα διαλευκανθεί»- Δακρυσμένη η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου από το Αίγιο άφησε λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Marfin
Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα) βρέθηκε σήμερα στο σημείο της τραγωδίας της Marfin στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της.
Αφήνοντας λουλούδια μπροστά στο κτίριο, στη μνήμη της κόρης της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Σε σύντομη δήλωσή της, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί, λέγοντας: «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», αναφέρει το protothema.Σημειώνεται ότι δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Marfin. Από το πρωί, απλοί πολίτες περνούν από το σημείο, επί της Σταδίου 23, για να αφήσουν ένα λουλούδι ή και για να σταθούν για ένα λεπτό, τιμώντας τα θύματα.
Εκεί βρίσκεται ένα μικρό μνημείο, μια πλάκα ουσιαστικά, που στήθηκε το 2020 και στην οποία αναγράφεται η εξής φράση: «Σε αυτό το κτίριο, στις 5 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους, Ποτέ ξανά».
