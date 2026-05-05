Συμμετοχή της ΑΧΕΠΑΝ στην Info Day του έργου PR.O.GR.E.S.S. στην Πάτρα

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε σε δράση για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην εργασία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PR.O.GR.E.S.S.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Η ΑΧΕΠΑΝ Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε ενεργά στην Info Day του ευρωπαϊκού έργου PR.O.GR.E.S.S., το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου στην Πάτρα, στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με διοργάνωση της Co2gether.

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η φράση: «Η εργασία δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα.»

Περισσότερα από 25 άτομα με αναπηρία που αναζητούν εργασία συμμετείχαν στην εκδήλωση, ερχόμενα σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, συμμετείχαν πάνω από 10 επιχειρήσεις, προσφέροντας ανοιχτές θέσεις και ευκαιρίες απασχόλησης, κατατέθηκαν περισσότερα από 25 βιογραφικά και πραγματοποιήθηκαν άμεσες συναντήσεις με εργοδότες.

Στόχος της δράσης ήταν η δημιουργία πραγματικών επαγγελματικών ευκαιριών και η ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην εργασία.

Η εκδήλωση εστίασε στη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών απασχόλησης, φέρνοντας σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Την ΑΧΕΠΑΝ εκπροσώπησε ο Διευθυντής, Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, ο οποίος στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της ισότιμης ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι:

«Η συμπερίληψη δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής πολιτικής, αλλά και βασική προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής προόδου. Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μια περιθωριοποιημένη ομάδα, αλλά ένα δυναμικό και αναξιοποίητο ανθρώπινο κεφάλαιο. Γιατί, τελικά, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία στην οικονομία. αλλά το εάν μπορούμε να αναπτύξουμε την οικονομία χωρίς αυτά. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη: δεν μπορούμε.»

Ο Δρ. Καραγιάννης ανέδειξε τη σύνδεση της ένταξης με σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις, όπως το δημογραφικό ζήτημα και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, ενώ αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τη λεγόμενη αργυρή οικονομία (silver economy). Η ενίσχυση της προσβασιμότητας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες αγορές, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού και της υγείας.

Παράλληλα, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως φορέα-καταλύτη για την προώθηση της συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι η νέα διοίκηση της ΑΧΕΠΑΝ και του Επιμελητήριου Αχαΐας προτίθεται να αναλάβουν πρωτοβουλίες όπως:

-Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και ατόμων με αναπηρία

-Παροχή καθοδήγησης για πρακτικές ένταξης στον χώρο εργασίας

-Ανάδειξη καλών πρακτικών

-Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης της συμπερίληψης

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PR.O.GR.E.S.S «Προώθηση Ευκαιριών, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης για Κοινωνική Επιτυχία»), μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021-2027, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3: “Ενισχυμένη συνεργασία για μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς περιοχή Ελλάδας–Ιταλίας.”