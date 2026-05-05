Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη δημιουργία 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα

Η ανακοίνωση του Άγγελου Τσιγκρή αναφέρει τα εξής:

Ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή τις ελλείψεις της Αχαΐας στον τομέα της πυροπροστασίας, επαναφέρει παλιότερο αίτημά του για τη δημιουργία 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Τσιγκρής αναφέρει ότι η Αχαΐα έχει άμεση ανάγκη από τη δημιουργία τουλάχιστον ενός δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, προκειμένου να καλυφθούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές ανάγκες του τρίτου μεγαλύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της χώρας, με περισσότερους από 300.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τον Αχαιό πολιτικό, ο μοναδικός Πυροσβεστικός Σταθμός της Πάτρας καλείται να καλύψει -σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας- τις ανάγκες δασοπροστασίας και φυσικών καταστροφών μιας περιοχής που η έκτασή της ξεπερνά τα 800.000 στρέμματα.

Να σημειωθεί ότι ο Άγγελος Τσιγκρής, με την ιδιότητα του βουλευτή Αχαΐας, στις 27.5.2021 είχε καταθέσει Ερώτηση στη Βουλή με την οποία ζητούσε τη δημιουργία δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα (Αριθμός πρωτοκόλλου: 6885/27.5.2021), ενώ στις 4.2.2020 είχε θέσει και πάλι το αίτημά του στον αρμόδιο Υπουργό από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής.