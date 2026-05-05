Χριστίνα Αλεξοπούλου: Δρομολογούνται νέες δομές ψυχικής υγείας και νευρολογικής φροντίδας στην Αχαΐα

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είχε η Χριστίνα Αλεξοπούλου, με αντικείμενο την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας και νευρολογικής φροντίδας στην Αχαΐα.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, θέτοντας, από κοινού με τους επιστήμονες, κρίσιμα ζητήματα για την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας και νευρολογικής φροντίδας στην Αχαΐα, εξασφαλίζοντας τη συμφωνία για την προώθηση της υλοποίησής τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, ο Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, κ. Βάιος Περιτογιάννης, καθώς και ο Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας, κ. Οδυσσέας Καριώτης, συμβάλλοντας με την επιστημονική τους γνώση στη διαμόρφωση των τεκμηριωμένων προτάσεων.

Σε συνέχεια της συνάντησης, δρομολογούνται:

Η δημιουργία Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, για την ταχεία διάγνωση, θεραπευτική παρέμβαση και υποστήριξη ατόμων με πρώιμα συμπτώματα ψυχωτικών διαταραχών.

Η ανάπτυξη δύο μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας στην Αχαΐα, για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και για ασθενείς με άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές. Αποτελούν μονάδες νέου τύπου με υπηρεσίες κέντρου ημέρας, διευρυμένη λειτουργία, κατ’ οίκον φροντίδα μέσω κινητών κλιμακίων και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα.

Παράλληλα, συζητήθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων στη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, όπου θα νοσηλεύονται ασθενείς κατά την οξεία φάση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Πρόκειται για δομή με εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό, η λειτουργία της οποίας συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της θνητότητας και στη βελτίωση της κλινικής έκβασης των ασθενών, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων πρωτοκόλλων παρακολούθησης και θεραπείας, που επιτρέπουν την έγκαιρη πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

Σε δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου τονίζει:

«Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για τη διαρκή συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση. Επιστρέφουμε με γεμάτες βαλίτσες από μια ουσιαστική συνάντηση, που οδηγεί στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, τόσο στον τομέα της ψυχικής υγείας όσο και στις αγγειακές εγκεφαλικές νόσους. Πρόκειται για ενέργειες που αφορούν άμεσα χιλιάδες ασθενείς από την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, σχέδιο και πολλή δουλειά, για την ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες και ακόμη πιο αξιόπιστες υπηρεσίες φροντίδας».