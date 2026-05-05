Πάτρα: Νεαροί από 15 έως 18 ετών με κουκούλες, κάνουν άνω κάτω το Νέο Σούλι

Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους του Νέου Σουλίου Πατρών, καθώς η περιοχή φαίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο παραβατικότητας τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα συνεχόμενα περιστατικά έχουν διαταράξει την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

Στο thebest.gr μίλησε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, Κωνσταντίνος Κεπενός, ο οποίος επιβεβαιώνει τα συμβάντα και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τους δράστες: «Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά στις παρυφές του Νέου Σουλίου και στην περιοχή Ρυάκι, που ανήκει στην Ελεκίστρα» αναφέρει, προσθέτοντας: «Δεν είναι παιδιά από την περιοχή μας που έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Είναι παιδιά από άλλες γειτονικές περιοχές, ηλικίας από 15 έως 18 ετών, και εμφανίζονται με κουκούλες. Το τελευταίο περιστατικό ήταν να σκίσουν σε μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων και τα τέσσερα λάστιχα. Πριν από μερικές εβδομάδες, η ίδια ομάδα είχε ξαναεμφανιστεί στη γέφυρα που ενώνει την Ιωάννου Διακίδη με την Παναχαϊκού, στην αρχή του Νέου Σουλίου. Επίσης, στο παρελθόν, είχα δεχθεί παράπονα από συμπολίτες μου για οχλήσεις και φασαρίες στην πλατεία του οικισμού, τότε είχα παρέμβει και είχα κάνει συστάσεις στους συγκεκριμένους νεαρούς και δεν ξαναήρθαν. Για τα τωρινά συμβάντα, έχουμε αποστείλει σχετικό έγγραφο προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και στο 3ο Α.Τ., το οποίο εποπτεύει την περιοχή, ώστε να αυξηθούν οι περιπολίες. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα πράγματα έχουν κάπως ησυχάσει γεγονός που πιθανώς οφείλεται στις αυξημένες περιπολίες της αστυνομίας, αλλά αν αυτό υποχωρήσει, θα έχουμε τα ίδια».

Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, τα περιστατικά που καλούνται να αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά είναι ανησυχητικά. Στον «κατάλογο» περιλαμβάνονται επιθέσεις με φρούτα και πέτρες, χτυπήματα και φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, σπάσιμο τζαμιών, καθώς και απόπειρες παραβίασης πορτών και παραθύρων σε ιδιωτικές κατοικίες και δημόσιους χώρους. Τα περισσότερα εξ αυτών σημειώνονται κατά τις βραδινές ώρες, γεγονός που εντείνει την ανασφάλεια των κατοίκων.