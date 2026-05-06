Πάτρα: Νυχτερινός ολικός αποκλεισμός της Μεγάλης Περιμετρικής - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις που αφορούν ολιγόωρο νυκτερινό ολικό αποκλεισμό της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών για εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αναβάθμισης των αυτοματισμών των σηράγγων.



Σύμφωνα με τον απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας:

Ο νυχτερινός ολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, από τον Α/Κ Πατρών (χ/θ. 204+400) έως τον Α/Κ 27 Εγλυκάδας (χ/θ.212+600), από ώρα 21:00 της Τετάρτης 06.05.2026 έως το αργότερο ώρα 06:00 της επομένης (Πέμπτη 07.05.2026).



Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων ή τεχνικού προβλήματος o ανωτέρω αποκλεισμός θα υλοποιηθεί από ώρα 21:00 της Πέμπτης 07.05.2026 έως το αργότερο ώρα 06:00 της επομένης (Παρασκευή 08.05.2026)



α) H κυκλοφορία της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών στην κατεύθυνση προς Πύργο, θα εκτρέπεται από τον Α/Κ Πατρών (χ/θ. 204+400) προς την πόλη των Πατρών και ακολουθώντας την διαδρομή επί των οδών Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κανελλοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου, θα επανέρχεται στην Ε.Π.Π. στην κατεύθυνση προς Πύργο μέσω του Α/Κ Εγλυκάδας (χ/θ. 212+600)



β) H κυκλοφορία της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών στην κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπεται από τον Α/Κ Εγλυκάδας (χ/θ. 212+600)προς την πόλη των Πατρών και ακολουθώντας την διαδρομή επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δυμαίων, Τριών Ναυάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελλοπούλου θα επανέρχεται στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.









