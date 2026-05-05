Αγρίνιο: Σύλληψη οδηγού φορτηγού που οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στο Αγρίνιο συνελήφθη οδηγός φορτηγού που εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, στις 04-05-2026 το βράδυ στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε
αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από την ίδια Υπηρεσία για τροχονομική παράβαση.
