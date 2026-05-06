Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.

Η χώρα μας θα περάσει από το πρωτοφανές, για την εποχή, κύμα κρύου στο πρώτο θερμό επεισόδιο, κάτι διόλου ασυνήθιστο για τον Μάιο, ωστόσο θα δούμε τον υδράργυρο να ξεπερνάει σε πολλές περιοχές τους 30 βαθμούς.

Χαρακτηριστικό είναι το «τρέξιμο» του GFS, του αμερικανικού μοντέλου προγνώσεων το οποίο δίνει για τη χώρα μας στο τριήμερο 11-13 Μαΐου αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς όμως κάτι ακραίο.

Το θερμό επεισόδιο θα προκληθεί από τη μεταφορά ζεστών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες θα συνοδευτούν και από σκόνη.

