Πύργος: Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή κάνναβης

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στον Πύργο συνελήφθη ανήλικος για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης σε αστυνομικό έλεγχο.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, στις 04-05-2026 τα ξημερώματα στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας ανήλικος ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια αυτοσχέδια συσκευασία, που περιείχε -2,1- γραμμάρια κάνναβης.
Πάτρα: Έξαρση διαρρήξεων σε ταξί- «Να μην αφήνουν τίποτα, ούτε ένα κέρμα» λέει ο Γιώργος Σίδερης- Πού και πώς «χτυπούν»
Στενό του Ορμούζ: Το Ιράν δηλώνει ότι «δεν έχει καν αρχίσει» την αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ
Ακρόπολη: «Ζωντανεύει» με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Πώς ήταν 2.000 χρόνια πριν
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr