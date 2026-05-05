Πύργος: Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή κάνναβης

Στον Πύργο συνελήφθη ανήλικος για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης σε αστυνομικό έλεγχο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στις 04-05-2026 τα ξημερώματα στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας ανήλικος ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια αυτοσχέδια συσκευασία, που περιείχε -2,1- γραμμάρια κάνναβης.