Πάτρα: Τελικά, κολυμπάμε άφοβα ή όχι μετά και τα λύματα;- Από τα Βραχνέικα μέχρι και το Δημορηγόπουλο η επιβάρυνση

Λύματα φτάνουν στη θάλασσα. Μετρήσεις που θα έπρεπε να έχουν ήδη ξεκινήσει, δεν έχουν γίνει. Ολόκληρες περιοχές της πόλης ζουν ακόμη χωρίς βασικές υποδομές αποχέτευσης, την ώρα που η Πάτρα ετοιμάζεται για το καλοκαίρι.

Ο καθηγητής Υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Απόστολος Βανταράκης, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να μετράς τι κρύβει το νερό όπου κολυμπάς. Και αυτό που βλέπει τον ανησυχεί. Μίλησε στο thebest.gr για τις παραλίες που επιβαρύνονται: «Από τα Βραχνέικα μέχρι και το Δημορηγόπουλο, είναι θάλασσες που κατά το παρελθόν έχουν δείξει επιβάρυνση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στις 15 Μαΐου ανοίγει η κολυμβητική περίοδος. Έπρεπε ήδη να υπήρχαν δεδομένα, για να μπορέσουμε να πούμε πού είναι κατάλληλα και πού είναι ακατάλληλα τα νερά. Αυτό κατά κύριο λόγο το κάνει η Περιφέρεια. Δεδομένης της διαρροής λυμάτων που υπάρχει στον ποταμό Γλαύκο, η κατάσταση θα είναι επιβαρυμένη, τουλάχιστον στην αρχή της κολυμβητικής περιόδου. Γι' αυτό και το εργαστήριό μας ξεκίνησε να κάνει κάποιες δειγματοληψίες και αναμένουμε τα αποτελέσματα».

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο η έλλειψη μετρήσεων. Είναι δομικό. Και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Οι παραλίες γεμίζουν κόσμο, τα ερωτήματα για την ποιότητα του νερού παραμένουν αναπάντητα: «Από τη στιγμή που δεν έχουμε αύξηση στη σύνδεση των παραθαλάσσιων περιοχών με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΠ μετά από έναν χρόνο, σημαίνει ότι η κατάσταση είναι όπως και η περσινή, δηλαδή με παράνομες ρίψεις λυμάτων στη θάλασσα. Αυτό που λέω κάθε χρόνο είναι ότι, για να είμαστε σίγουροι, θέλουμε δεδομένα. Και για να τα έχουμε, πρέπει να γίνονται δειγματοληψίες. Με τρεις μόνο αναλύσεις την καλοκαιρινή περίοδο, ο έλεγχος είναι πολύ αραιός για μια περιοχή με μεγάλο εύρος θάλασσας, τόσες κολυμβητικές περιοχές και τόσο κόσμο που τις επισκέπτεται. Είναι σαν να έχω ένα πρόβλημα, να μην το λύνω και ταυτόχρονα να μην το ελέγχω».