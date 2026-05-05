Πάτρα: Έξαρση διαρρήξεων σε ταξί- «Να μην αφήνουν τίποτα, ούτε ένα κέρμα» λέει ο Γιώργος Σίδερης- Πού και πώς «χτυπούν»

Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις έχουν λάβει το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων σε ταξί στην Πάτρα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να κάνουν λόγο για οργανωμένη δράση και αυξημένη ανασφάλεια, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Πάτρας, Γιώργος Σίδερης, «τα περισσότερα περιστατικά τα έχουμε από Ομόνοια και προς τα πάνω, πλατεία Ελευθερίας, Νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα, Πατρών Κλάους, Ψαροφάι, Ζαρουχλέικα, πλατεία Βουδ, Άγιο Ιωάννη Πράτσικα», ενώ προσθέτει ότι προβλήματα καταγράφονται και σε περιοχές όπως το Προάστιο και η Αγυιά.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει σε σχέση με το παρελθόν, τονίζοντας πως «πριν πέντε ημέρες είχαμε δύο διαρρήξεις το ίδιο βράδυ, σε διαφορετικά σημεία», γεγονός που όπως εξηγεί υποδηλώνει ότι οι δράστες κινούνται οργανωμένα, πραγματοποιώντας «περιπολίες» και χτυπώντας όπου εντοπίζουν σταθμευμένα ταξί. «Όταν το ένα περιστατικό είναι στα Σύνορα και το άλλο στο Ψαροφάι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τυχαίο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρει ότι πολλοί οδηγοί δεν διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και αναγκάζονται να αφήνουν τα οχήματά τους στον δρόμο, γεγονός που τα καθιστά εύκολο στόχο. «Πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν πού να βάλουν το ταξί το βράδυ και το αφήνουν έξω», τονίζει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα μέτρα αυτοπροστασίας, καλώντας τους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Να μην αφήνουν τίποτα μέσα στο ταξί, ούτε ένα κέρμα», υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι οι δράστες θεωρούν δεδομένο πως κάτι θα βρουν. Μάλιστα, όπως λέει, «έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιοι να αφήνουν ανοιχτό το ντουλαπάκι για να δείξουν ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα». Παράλληλα, συστήνει στάθμευση σε φωτισμένα σημεία και κοντά σε καταστήματα με κάμερες, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επίδοξους διαρρήκτες.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται και σε πιο σοβαρά περιστατικά, όπως απόπειρα ληστείας οδηγού τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν επιβάτης τον οδήγησε σε απομονωμένο σημείο στο Σούλι και με την απειλή μαχαιριού ήθελε να του αφαιρέσει χρήματα, επισημαίνοντας ότι «είμαστε απροστάτευτοι».

Τέλος, ο κ. Σίδερης ζητά αστυνόμευση, ιδιαίτερα τη νύχτα, με περιπολίες σε σημεία όπου σταθμεύουν ταξί, ενώ επαναφέρει το αίτημα για τοποθέτηση καμερών στα οχήματα. Όπως τονίζει, πρόκειται για ένα μέσο που μπορεί να καταγράφει ποιος μπαίνει και βγαίνει από το ταξί και να λειτουργήσει αποτρεπτικά, επισημαίνοντας ότι «ένας νόμιμος πολίτης δεν έχει κανένα πρόβλημα με την κάμερα, οι παράνομοι είναι αυτοί που τη φοβούνται».



