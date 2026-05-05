Πύργος: Σύλληψη άνδρα με εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις για σοβαρά αδικήματα

Στη σύλληψη ενός άνδρα στον Πύργο προχώρησε η αστυνομία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στις 04-05-2026 το μεσημέρι στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών και του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών.

Ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης -7- ετών και -4- μηνών για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, σωματική βλάβη ανηλίκου και παράνομη βία.