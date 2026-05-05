Πάργα: Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που έφτασε από την Αθήνα

Tραγικό θάνατο βρήκε ένας 47χρονος άνδρας ο οποίος είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα με προορισμό την Πάργα, με τον οδηγό του λεωφορείου να προσπαθεί να ξυπνήσει τον άτυχο άνδρα χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusTV, γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (05/05) και αφού το ΚΤΕΛ είχε φτάσει στην Πάργα, ο οδηγός είδε τον επιβάτη και, στην προσπάθειά του να τον ξυπνήσει, διαπίστωσε ότι ο εκείνος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με ΚΑΡΠΑ και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.