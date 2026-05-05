Κάτω Αχαΐα: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για παράνομη παραμονή στη χώρα

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ανδρών που διέμεναν παράνομα στη χώρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, στις 04-05-2026 το βράδυ στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Δ.Ι. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, τρεις αλλοδαποί άνδρες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στερούνταν νόμιμων εγγράφων για την παραμονή τους στη Χώρα μας.
