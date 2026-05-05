Πάτρα: Οι ευρωβουλευτές Φαραντούρη και Ζαχαριά στην Πάτρα σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια

Εκδήλωση για τα "κόκκινα δάνεια" παρουσία ευρωβουλευτών πραγματοποιείται στην Πάτρα την Κυριακή 10 Μαΐου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:



Με πρωτοβουλία:

* του ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας,

* της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου,Νοτιοδυτικής Ελλάδας,Ζακύνθου,Κεφαλληνίας και Ιθάκης

* του Εμπορικού Συλλόγου Κεφαλλονιάς «Η Κράνη» και με την συμμετοχή

* της Πρωτοβουλίας «Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ»

διοργανώνεται ανοιχτή Ημερίδα με θέμα: «STOP στην αρπαγή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας _Funds :Παράνομες πρακτικές & Κόκκινα Δάνεια »



Ημερομηνία: Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ώρα: 11:00 π.μ.

Χώρος: Ξενοδοχείο ΔΕΛΦΙΝΙ, Ηρώων Πολυτεχνείου 102, Πάτρα



Στην Ημερίδα θα μιλήσουν επιστήμονες εγνωσμένου κύρους:

- ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ Ευρωβουλευτής

- ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Ευρωβουλευτής

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγόρος

- ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Οικονομολόγος

Θα ακολουθήσει Πάνελ Συζήτησης & Ανοιχτές Ερωτήσεις



Συμμετέχουν:

·Γιώργος Λεχουρίτης – Πρόεδρος ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας

·Γιώργος Βαγενάς – Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας,Ζακύνθου,Κεφαλληνίας και Ιθάκης

·Μιχάλης Μαρκάτος – Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας «Η Κράνη»

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, επαγγελματίες, καταναλωτές και φορείς που πλήττονται από τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των servicers και επιθυμούν να ενημερωθούν,να οργανωθούν και να διεκδικήσουν συλλογικά τον τερματισμό των παράνομων πρακτικών των funds και την προστασία της περιουσίας τους.

Η Πρωτοβουλία «Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ» είναι μια αυστηρά ανεξάρτητη και μη κομματική πρωτοβουλία πολιτών.

Είσοδος ελεύθερη".