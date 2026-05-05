Ο Θάνος Χριστακόπουλος στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας- «Παραμένουμε εδώ, δεν υποστέλλουμε τη σημαία», λέει στο thebest

Αλλαγή σελίδας στη Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παραίτηση του Κώστα Μαλαμή, η επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα νέο Συντονιστή, τον δημοσιογράφο Θάνο Χριστακόπουλο.

Στη θέση της Αναπληρώτριας Συντονίστριας παραμένει η πολιτική επιστήμονας Νικολίτσα Σουλούκου.

«Εμείς παραμένουμε εδώ, δεν υποστέλλουμε τη σημαία. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο, στα προβλήματά του. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε και εξορμήσεις στην κοινωνία, όπου υπάρχουν τα προβλήματα, τα οικονομικά, της υγείας, της παιδείας, τις εργασίας κ.ο.κ., να τα καταγράφουμε και να είμαστε δίπλα τους», λέει στο thebest. «Την άλλη Δευτέρα, προγραμματίζεται να γίνει σύσκεψη του Συντονιστικού, να κατατεθούν προτάσεις και να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Θέλουμε να βγούμε από τα γραφεία και να δώσουμε τη μάχη, στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές, στα νοσοκομεία, να βρεθούμε στην κοινωνία».

Ο νέος Συντονιστής, του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, βλέπει τις εξελίξεις να «τρέχουν», κυρίως μετά το Μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα και την αναμενόμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος: «Απώτερος στόχος είναι, στις επόμενες εκλογές, ένα ευρύ μέτωπο των παρατάξεων της κεντροαριστεράς, προφανώς και με καθοριστικό ρόλο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για να βρεθούμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να κερδίσουμε. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Με αυτή την προοπτική, θα εργαστούμε από εδώ και πέρα. Η εκτίμηση είναι ότι οι εξελίξεις θα είναι πυκνές και θα τρέξουν, μετά και το Μανιφέστο του Τσίπρα, που το άμεσο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε τι θα αποφασίσει και το κόμμα μας κεντρικά. Η θέση μας, είναι συντεταγμένα όλοι μαζί να βρεθούμε σε ένα αγωνιστικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Ο κόσμος, μας λέει, βρείτε τα και αυτό οφείλουμε να κάνουμε».

«Ευχαριστώ όλους του συντρόφους και τις συντρόφισσές, που χθες ομόφωνα πήραν την απόφαση, να αναλάβω νέος Συντονιστής, για να συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Επίσης, ευχαριστώ και τους συναδέλφους δημοσιογράφους που από την πρώτη στιγμή με καλούν και ζητούν τη γνώμη μου», αναφέρει.