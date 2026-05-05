Πάτρα: Χωρίς νερό τα Καμίνια την Τετάρτη 6 Μαΐου

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι "αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Καμινίων.



Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα".