Μαρία Καΐπη: Δυνατή εμπειρία στο Μαυροβούνιο  

Στο γεμάτο σε όλη την περίοδο της άνοιξης 2026 Para Table Tennis Calendar της παγκόσμιας ομοσπονδίας Πινγκ - πονγκ ήρθαν από την αρχή του Μαΐου τα νέα τεστ στο εξωτερικό για Έλληνες διεθνείς στο κομμάτι των ατόμων με αναπηρίες.

Ο Paraolympian Κανέλλης-Μάριος Χατζηκυριάκος βρίσκεται στη Σλοβενία για να μετάσχει στο ITTF World Para Challenger Lasko 2026, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι τις 09/05. Αγωνίζεται στην κλάση 6 και δοκιμάζει την κατάστασή του μόνο στο αγώνισμα στο απλού.

Επίσης σε κλάση των ορθίων, η πρωταθλήτρια Ελλάδας στην 7 Μαρία Καΐπη, αποκόμισε μία ακόμα πολύτιμη εμπειρία στο Μαυροβούνιο, στο αντίστοιχο ITTF World Para Challenger Podgorica 2026, που έγινε ακριβώς πριν, τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Πήρε μέρος στο απλό και το διπλό μικτό.

Ο Χατζηκυριάκος τεστάρει στο Λάσκο την κατάστασή του μετά τα Challenger στην Πολωνία και την Ιταλία τον Μάρτιο. Είναι στο 1ο γκρουπ της κλάσης 6 και αρχίζει την προσπάθειά του σήμερα (05/05) το απόγευμα. Αντίπαλοί του είναι ο Ιγκνάθιο Τόρες από τη Χιλή (επικεφαλής) και ο Ινδός Βίκας Τακούρ. Οι δύο πρώτες θέσεις δίνουν πρόκριση στο ταμπλό των «16». Στη συγκεκριμένη κατηγορία σχηματίστηκαν συνολικά 7 γκρουπ. Στο ίδιο τουρνουά είχε δηλώσει αρχικά και ο «χάλκινος» στην κλάση 6 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Γιώργος Μουχθής, αλλά στην πορεία απέσυρε τη συμμετοχή του.

Στο μεταξύ, η Καΐπη δοκιμάστηκε σε άλλο απαιτητικό διεθνές τουρνουά Πάρα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, στο Challenger της Ποντγκόριτσα και πραγματοποίησε αξιόλογες εμφανίσεις απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου.

Στο απλό της κλάσης 7 η αθλήτρια από την Πάτρα πάλεψε για την πρόκριση ώσπου αποκλείστηκε με την 3η θέση. Στην πρεμιέρα γνώρισε οριακή ήττα με 3-2 σετ από τη Βονγκ Γιούε Τσινγκ. Η πρωταθλήτρια από το Χονγκ Κονγκ ήταν επικεφαλής του γκρουπ, πήρε τελικά την 3η θέση και η Καΐπη απέκτησε προβάδισμα απέναντί της με 2-1 σετ (4-11, 11-9, 11-6, 4-11, 7-11). Στη δεύτερη αναμέτρηση ηττήθηκε με 3-0 σετ από τη Ρωσίδα Γκαλίνα Γκοροκοβατσένκο, η οποία αγωνίζεται διεθνώς ως ανεξάρτητη 3-0 (4-11, 6-11, 6-11).

Στο διπλό μικτό (Mixed Doubles Class XD14) η Καϊπη αγωνίστηκε με συμπαίκτη τον Βέλγο Μπεν Άσχοκ Ντεσπινέ. Αποκλείστηκαν από τα νοκ άουτ με δύο ήττες στο 2ο γκρουπ. Στον πρώτο αγώνα ηττήθηκαν με 3-0 σετ από τους ανεξάρτητους Μαξίμ Ναζάρκιν/Γκαλίνα Γκοροκοβατσένκο (2-11, 8-11, 9-11) και στον δεύτερο με 3-1 σετ από τους Ουκρανούς Μαξίμ Νικολένκο/Μαρίνα Λιτόβτσενκο (9-11, 11-9, 1-11, 10-12).

Στην τεχνική καθοδήγηση σε αυτό το τουρνουά υψηλού ανταγωνισμού η Καΐπη είχε τον Πατρινό προπονητή Σωτήρη Ζήκο, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί στον ΑΟ Αχαΐας η Γαλήνη.