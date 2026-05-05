Θύελλα: Να μην επικυρωθεί η βαθμολογία

Η Θύελλα Πατρών Πατρών ενημερώνει ότι συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία έξι σωματείων της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, με αντικείμενο τη μη επικύρωση του υποβιβασμού των ομάδων που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή παραμονής.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, στο οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η επανεξέταση του ζητήματος. Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται ασάφειες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των play out, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των ομάδων.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ενδέχεται να προκύψουν κενές θέσεις στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, γεγονός που καθιστά εφικτή την κάλυψή τους από σωματεία που διαθέτουν οργανωτική και οικονομική επάρκεια.

Η Θύελλα Πατρών θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αξιοποιώντας κάθε θεσμικό μέσο, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του συλλόγου.