Tiger Meet 2026: Ξεκίνησε η άσκηση του NATO στον Άραξο

Η πολυεθνική αεροπορική άσκηση «NATO Tiger Meet 2026» ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στην 116 Πτέρυγα Μάχης της αεροπορικής βάσης Αράξου και θα διαρκέσει έως τις 14 Μαΐου. Πρόκειται για μια άσκηση μεσαίας κλίμακας που συγκεντρώνει αεροπορικές δυνάμεις από πολλές χώρες-μέλη και εταίρους του ΝΑΤΟ.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στόχος της άσκησης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής εκπαίδευσης, με βάση το πνεύμα «Εκπαιδεύσου όπως θα Πολεμήσεις». Μέσω αυτής επιδιώκεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της συνεργασίας των συμμετεχόντων στη διεξαγωγή σύνθετων επιχειρήσεων.

Καθημερινά θα επιχειρούν περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα σε αποστολές που καλύπτουν όλο το φάσμα του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου. Οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν αμυντικές και επιθετικές αποστολές, αεροπορική απομόνωση, δυναμική στοχοποίηση, επιχειρήσεις καταστολής ή καταστροφής εχθρικής αεράμυνας, καθώς και αποστολές παρεμβολών και υποστήριξης χερσαίων και θαλάσσιων δυνάμεων.

Η άσκηση πραγματοποιείται σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, με τη συμμετοχή αεροπορικών δυνάμεων από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. Επιπλέον, η Αυστρία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Ολλανδία συμμετέχουν με παρατηρητές, ενώ λαμβάνουν μέρος και δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.