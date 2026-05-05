Met Gala 2026: Αν Χάθαγουέι και αδελφές Τζένερ υπoκλίθηκαν στην ελληνική αρχαιότητα

Τρεις κυρίες, που πάντα «κλέβουν την παράσταση» στο red carpet, έκαναν εμφανίσεις με άρωμα Ελλάδας στο φετινό Met Gala.

Ο λόγος για τις Κένταλ και Κάιλι Τζένερ της περιβόητης φαμίλιας των Kardashians αλλά και την Αν Χάθαγουέι , που «σκίζει» αυτές τις μέρες στα σινεμά διεθνώς λόγω του φιλμ «Ο διάβολος φορούσε Prada 2».

Ακολουθώντας το θεματικό dress code «Fashion is Art» στην πιο extravagant πασαρέλα του πλανήτη, ντύθηκαν τιμώντας την ελληνική αρχαιότητα.

Συγκεκριμένα, η Κένταλ Τζένερ έδωσε το παρόν με ένα αισθησιακό, nude φόρεμα που «κολλούσε» με πτυχές στο κορμί της. Ηταν εμπνευσμένο από το διάσημο άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης που εκτίθεται στο Λούβρο σαγηνεύοντας αμέτρητους επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Το φόρεμα του supermodel αντιπροσώπευε την ελληνοπρεπή αισθητική της απλότητας και των γυμνών σωμάτων στα γλυπτά. Δημιουργήθηκε από το Gap Studio σε σχεδιασμό του Zac Posen ειδικά για την πανέμορφη Κένταλ.