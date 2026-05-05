Met Gala 2026: Αν Χάθαγουέι και αδελφές Τζένερ υπoκλίθηκαν στην ελληνική αρχαιότητα

Τα αγάλματα της Νίκης της Σαμοθράκης και της Αφροδίτης της Μήλου αλλά και τα αγγεία των μουσείων ενέπνευσαν τα looks τους
Τρεις κυρίες, που πάντα «κλέβουν την παράσταση» στο red carpet, έκαναν εμφανίσεις με άρωμα Ελλάδας στο φετινό Met Gala.
Ο λόγος για τις Κένταλ και Κάιλι Τζένερ της περιβόητης φαμίλιας των Kardashians αλλά και την Αν Χάθαγουέι , που «σκίζει» αυτές τις μέρες στα σινεμά διεθνώς λόγω του φιλμ «Ο διάβολος φορούσε Prada 2».
Ακολουθώντας το θεματικό dress code «Fashion is Art» στην πιο extravagant πασαρέλα του πλανήτη, ντύθηκαν τιμώντας την ελληνική αρχαιότητα.
Συγκεκριμένα, η Κένταλ Τζένερ έδωσε το παρόν με ένα αισθησιακό, nude φόρεμα που «κολλούσε» με πτυχές στο κορμί της. Ηταν εμπνευσμένο από το διάσημο άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης που εκτίθεται στο Λούβρο σαγηνεύοντας αμέτρητους επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Το φόρεμα του supermodel αντιπροσώπευε την ελληνοπρεπή αισθητική της απλότητας και των γυμνών σωμάτων στα γλυπτά. Δημιουργήθηκε από το Gap Studio σε σχεδιασμό του Zac Posen ειδικά για την πανέμορφη Κένταλ.
Η πάμπλουτη beauty queen Κάιλι Τζένερ τόνισε τις sexy καμπύλες της με χαρακτηριστική τουαλέτα Schiaparelli. O συνδυασμός σκληρού μπούστου και ολοκέντητης πλούσιας φούστας που ξεκινούσε χαμηλά στην περιφέρεια βασίστηκε στην ιδέα του αγάλματος τη Αφροδίτης της Μήλου. Το συγκεκριμένο φόρεμα απαίτησε 11.000 ώρες χειροποίητης εργασίας καθώς χρησιμοποιήθηκαν 10.000 πέρλες και 7000 χρωματισμένα πετράδια. Μην ξεχνάτε πως το συγκεκριμένο ελληνικό γλυπτό θεωρείται πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς που υπερβαίνει ιστορικά τους αιώνες.
Η star του Χόλιγουντ Αν Χάθαγουέι χαρακτηρίστηκε θεότητα της ειρήνης στο Met Gala από τα media. Η ασπρόμαυρη τουαλέτα της σε «πριγκιπικό» πατρόν σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό designer Michael Kors και διακοσμήθηκε από τον εικονογράφο James McGough, ώστε να θυμίζει ελληνικό αγγείο. Το περιστέρι της ειρήνης με το χέρι της αδελφοσύνης σε καιρό πολέμου αλλά και η γυναικεία μορφή αγάλματος σε ημέρες που οι γυναίκες βάλλονται, έστειλαν σαφή μηνύματα. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε η δημιουργία του ρούχου έκανε αναφορά και στο ποίημα του John Keats «Ωδή σε ένα ελληνικό αγγείο».
