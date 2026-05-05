Kαιρός: Μετά τα χιόνια του Μαΐου θερμή εισβολή με 30άρια στο τέλος της εβδομάδας και αφρικανική σκόνη

Μετά τα...χιόνια του Μαΐου και τον ασυνήθιστα για την εποχή κρύο καιρό,ο υδράργυρος τραβά ξανά την ανηφόρα.

Ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά να θυμίζει καλοκαίρι και η θερμοκρασία στο τέλος της εβδομάδας ίσως ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θερμές αέριες μάζες που προέρχονται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας που τοπικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη κατάσταση θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αυξημένες συγκεντρώσεις να αναμένονται κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Περισσότερο θα επηρεαστούν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου η ατμόσφαιρα θα παρουσιάζει κατά διαστήματα θολούρα και αποπνικτική αίσθηση.

Μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος, χωρίς σημαντικά φαινόμενα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική θα προσεγγίζει σταδιακά τη χώρα, μεταφέροντας θερμότερες και πιο υγρές αέριες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, που σε ορισμένες περιοχές θα έχουν τη μορφή λασποβροχών, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας την Παρασκευή τους 28–30°C στα ανατολικά και νότια, με μικρή υποχώρηση το Σάββατο.

Από την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα, περιμένουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά ξανά τους 30°C και το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών.