Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή ναρκωτικών

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη ενός άνδρα για κατοχή ηρωίνης προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, στις 04-05-2026 το απόγευμα στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε -1,5- γραμμάριο ηρωίνης.
