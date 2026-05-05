Ξήλωσαν και τα αλουμίνια από το ΚΤΕΟ Αγρινίου

Απίστευτοι βανδαλισμοί
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπάλληλοι που πήγαν το πρωί της Τρίτης (5.5.26) στο ΚΤΕΟ Αγρινίου για να πιάσουν δουλειά! Άγνωστοι είχαν προχωρήσει σε μεγάλης έκτασης βανδαλισμούς έχοντας ξηλώσει μέχρι και τα αλουμίνια!
Οι δράστες μπήκαν (άγνωστο μέχρι στιγμής ποια ώρα και από ποιο σημείο) και προξένησαν εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι έδρασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να αφαιρέσουν αλουμίνια, προκαλώντας ταυτόχρονα μεγάλες φθορές σε όλους τους χώρους.
Ουσιαστικά μετέτρεψαν το χώρο σε …γιαπί αφού τίποτα δεν έμεινε όρθιο από την καταστροφική τους μανία!Η Αστυνομία που ενημερώθηκε για το συμβάν έχει αρχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των βανδάλων, αξιοποιώντας υλικό και από κάμερες ασφαλείας.
πηγή sinidisi.gr/
