Η γραμμή Αίγιο-Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος στη φετινή πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις

Μια είδηση που εύλογα προκάλεσε ενδιαφέρον και πολύ θετικά σχόλια, μετέδωσε μέσω των social media ο βουλευτής Φωκίδας και υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας, αναφορικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Αιγιάλειας-Δωρίδας.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, στην πρόσκληση προς πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες για σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, περιλαμβάνεται πλέον και η γραμμή Αίγιο-Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος με επιστροφή.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μέχρι και την 22-5-2026 και η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι από ένα έως πέντε δρομολογιακά έτη.

"Εάν υπάρξει ενδιαφερόμενος, μετά από 15 και πλέον χρόνια θα δούμε ξανά πλοίο στη γραμμή, γεγονός που θα αναβαθμίσει το σύνολο του παραλιακού μετώπου, ιδίως της Δωρίδας" σημειώνει ο κ. Μπούγας και μας βρίσκει κι εμάς, εδώ στην Αιγιάλεια, απόλυτα σύμφωνους. Η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί το 2011 και χαρακτηριστικά τότε ειπώθηκε από αιρετούς της Δωρίδας "έκλεισε η πόρτα της αυλής μας", μιας και υπάρχουν ανέκαθεν στενοί και θερμοί οικογενειακοί και φιλικοί δεσμοί μεταξύ των δύο πλευρών του Κορινθιακού.

πηγή filodimos.gr