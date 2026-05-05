Πάτρα - Μπλε Κέδρος: "Στα σκαριά" πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στα Αραχωβίτικα

Στην υλοποίηση ενός στοχευμένου επενδυτικού προγράμματος ύψους 93,3 εκατ. ευρώ προχωρά η Μπλε Κέδρος, εστιάζοντας σε τουριστικές αναπτύξεις και αξιοποίηση ακινήτων στον αστικό ιστό. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η διοίκηση στη γενική συνέλευση, η εταιρεία έχει αυτή τη στιγμή οκτώ projects σε εξέλιξη, ενώ το 2025 αποτέλεσε έτος αναδιάρθρωσης του ισολογισμού της, με κύριο χαρακτηριστικό τον μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού.

Η μεγαλύτερη επένδυση του τρέχοντος πλάνου εντοπίζεται στα Αραχωβίτικα της Πάτρας, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας σε έκταση 22 στρεμμάτων, με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 56,7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στην περιφέρεια ξεχωρίζει το project Coco-Mat Village στη Μονεμβασιά, μια σύνθετη τουριστική επένδυση ύψους 6,8 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει ξενοδοχείο και κατοικίες.

Το δίκτυο των boutique hotels της Μπλε Κέδρος

Ο πρόεδρος της Μπλε Κέρδος, Μιχάλης Ευμορφίδης έκανε ειδική αναφορά στο συγκεκριμένο εγχείρημα, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια επένδυση που βρίσκεται εντός οικισμού και εκτός της ζώνης Natura σε αντίθεση με όσα γράφτηκαν στον Τύπο. Επεσήμανε δε ότι η εταιρεία σκοπεύει να σεβαστεί τις δυο παραλίες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ενώ απέδωσε την καθυστέρηση στην ταχύτητα υλοποίησης στην επιλογή να αναθέσουν αποκλειστικά και μόνο σε συνεργεία της περιοχής την κατασκευή.

Στον τομέα των αστικών ξενοδοχείων, η εταιρεία προωθεί τη μετατροπή διατηρητέου ακινήτου στη Θεσσαλονίκη (οδός Ζεύξιδος) στο Coco-Mat Du Nord, δυναμικότητας 52 δωματίων. Στην Αθήνα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα νέο boutique hotel 42 δωματίων στην οδό Φειδίου, ενώ σε φάση ανακατασκευής βρίσκονται κτήρια στις οδούς Μαυροματαίων και Ασκληπιού, με προοπτική οικιστικής ή τουριστικής χρήσης.

Η χρηματοοικονομική στρατηγική της Μπλε Κέδρος βασίζεται στην αποφυγή της υψηλής μόχλευσης, επιλογή που τη διαφοροποιεί από την πλειονότητα των εταιρειών real estate. Με τα ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στα 14,6 εκατ. ευρώ και τον δείκτη ρευστότητας στο 2,26, η εταιρεία επιδιώκει να χρηματοδοτεί τις κατασκευαστικές της ανάγκες με ίδια κεφάλαια, περιορίζοντας την έκθεση στο κόστος χρήματος.

Το ξενοδοχείο Cocomat στην Ακρόπολη

Κλείνοντας ο κ. Ευμορφίδης ρωτήθηκε για την υπόθεση της χειρουργικής κατεδάφισης του ξενοδοχείου Cocomat στη Φαλήρου 22. Ο μετοχικός και διοικητικής ηγέτης της Μπλε Κέρδος σημείωσε πως δεν έχουν καμία αρμοδιότητα και ευθύνη για την καθυστέρηση καθώς αυτό αφορά μια αντιδικία μεταξύ του ΣτΕ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Έσπευσε πάντως να υπογραμμίσει πως η Μπλε Κέδρος προχώρησε στην ανέγερση του ξενοδοχείου έχοντας λάβει νόμιμη άδεια, και αφού προηγουμένως είχε λάβει τελεσίδικη δικαστική απόφαση από το αρμόδειο Εφετείο σχετικά με την νομιμότητα της άδειας που έλαβε.

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου και υπεραξίες

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αριθμεί πλέον 43 ακίνητα, μετά την απόκτηση πέντε νέων στοιχείων σε Κυψέλη, Καστέλλα και Μονεμβασιά. Η υπεραξία των ακινήτων της κατέγραψε άνοδο, φτάνοντας τα 18 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ η κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο διαμορφώνεται στα 185 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, η διοίκηση προχώρησε και σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, όπως αυτή ξενοδοχειακού ακινήτου στην περιοχή του Φαλήρου, κίνηση που ενίσχυσε περαιτέρω τη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των νέων έργων.

πηγή ot.gr