Το σουβλάκι ξεπερνά και τα 5 ευρώ! - Πόσο κοστίζει στην Πάτρα

Το ελληνικό σουβλάκι, που για χρόνια αποτελούσε την πιο οικονομική επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, επηρεάζεται πλέον ακόμα πιο έντονα από τις αυξήσεις των τιμών.

Το κόστος για ένα τυλιχτό ξεκινά από τα 5 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 6.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του χώρου, οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικές πρώτες ύλες, όπως το κρέας, το λάδι και το ψωμί, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τους αναγκάζουν να προσαρμόζουν τις τιμές προς τα πάνω.

«Αλλάζει» η οπτική των καταναλωτών για το σουβλάκι

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, περιορίζοντας τις αγορές τους, καθώς το σουβλάκι παύει να θεωρείται κάτι γρήγορο και οικονομικό.

Όπως προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς, αν η ίδια τάση συνεχιστεί, οι τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το σουβλάκι να απομακρύνεται από την καθημερινότητα και να μετατρέπεται σε «πολυτέλεια».

Σουβλάκι: Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του

Το 2015 η τιμή του τυλιχτού ήταν 2,20 ευρώ. Από το 2019 η τιμή στο σουβλάκι έχει υπερδιπλασιαστεί.

Το τυλιχτό σουβλάκι το 2019 ήταν περίπου στα 2 ευρώ, το 2022 ξεπέρασε τα 3 ευρώ, ενώ σήμερα η τιμή του κυμαίνεται από 4 έως και 6 ευρώ.

Αντίστοιχα, το τεμάχιο το 2019 ήταν στο 1 ευρώ, ενώ σήμερα κοστίζει λίγο λιγότερο από τα 3 ευρώ.

Το 2025, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η μέση τιμή τυλιχτού, για όλα τα είδη, διαμορφωνόταν ως εξής:

Στην Αθήνα ~4 ευρώ

Στη Θεσσαλονίκη ~4,90 ευρώ

Στην Πάτρα ~4 ευρώ

Στη Λάρισα ~3,99 ευρώ

Στον Βόλο ~4,05 ευρώ

Στην Κρήτη ~5,30 ευρώ