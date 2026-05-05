Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις - Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Σε λίγες ημέρες κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026.

Όπως έχει ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως την 8η Μαΐου 2026.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στο https://www.idika.gr/epidomapaidiou/είτε στο https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Επίσης επισημαίνεται πως το προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας γίνεται προκειμένου να γίνει επεξεργασία στις αιτήσεις, να γίνει ο υπολογισμός των τελικών ποσών αλλά και να διασφαλιστεί η σωστή πληρωμή του επιδόματος.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που λαμβάνουν το επίδομα παιδιού

Να ολοκληρώνουν εγκαίρως την υποβολή της αίτησης Α21

Να ελέγχουν εάν είναι σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία για το εισόδημα

Να βεβαιωθούν ότι η αίτηση τους για το επίδομα έχει οριστικοποιηθεί πριν το κλείσιμο της πλατφόρμας

Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης για το επίδομα είναι αναγκαία προκειμένου ο δικαιούχος να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

Η καταβολή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ, η καταβολή της δεύτερης διμηνίας δόσης (Μαρτίου-Απριλίου)του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στους δικαιούχους των οποίων η αίτηση έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί.

Ωστόσο τα χρήματα του επιδόματος θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και συγκεκριμένα από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026 μετά τις 5μμ.

Σημειώνεται δε πως τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαμορφώνονται με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά:

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί καταβάλλεται ποσό από 28 ευρώ έως 70 ευρώ το μήνα,

Από το τρίτο παιδί και μετά, το ποσό αυτό διπλασιάζεται και φτάνει τα 56 ευρώ -140 ευρώ ανά μήνα.

Υπενθυμίζεται πως η καταβολή του επιδόματος παιδιού γίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας στους δικαιούχους .