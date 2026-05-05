Viral το σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο που μετατρέπει σε ουράνιο τόξο τα σύννεφα - Εμφανίστηκε στην Ινδονησία

Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όταν είδαν στον ουρανό τα σύννεφα να μετατρέπονται σε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο είναι γνωστό ως ιριδισμός των νεφών και είναι σπάνιο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τα σύννεφα να αλλάζουν συνεχώς τα χρώματά τους, δημιουργώντας ένα σχεδόν εξωπραγματικό θέαμα.

Αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε «ζωγράφισαν» τον ουρανό, συνθέτοντας εικόνες που θύμιζαν ουράνιο τόξο και εντυπωσίασαν όσους είχαν την τύχη να τις αντικρίσουν από κοντά.