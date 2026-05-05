Viral το σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο που μετατρέπει σε ουράνιο τόξο τα σύννεφα - Εμφανίστηκε στην Ινδονησία

Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι και επισκέπτες
Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όταν είδαν στον ουρανό τα σύννεφα να μετατρέπονται σε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο.
Το εντυπωσιακό φαινόμενο είναι γνωστό ως ιριδισμός των νεφών και είναι σπάνιο.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τα σύννεφα να αλλάζουν συνεχώς τα χρώματά τους, δημιουργώντας ένα σχεδόν εξωπραγματικό θέαμα.
Αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε «ζωγράφισαν» τον ουρανό, συνθέτοντας εικόνες που θύμιζαν ουράνιο τόξο και εντυπωσίασαν όσους είχαν την τύχη να τις αντικρίσουν από κοντά.
Τι είναι ο ιριδισμός νεφών - Γιατί είναι σπάνιο
Ο ιριδισμός των νεφών δημιουργείται όταν το φως του ήλιου ή του φεγγαριού διαθλάται από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου μέσα στα σύννεφα, δημιουργώντας λεπτές, λαμπερές χρωματικές διαβαθμίσεις. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως σε αραιά σύννεφα μεγάλου υψομέτρου.
Παρατηρείται συχνότερα το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό.
Επειδή απαιτεί πολύ συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, ιδίως ομοιόμορφο μέγεθος σωματιδίων μέσα στα σύννεφα, δεν εμφανίζεται συχνά.
Επιπλέον, η εμφάνισή του μπορεί να αλλάξει γρήγορα, καθιστώντας το ορατό μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr