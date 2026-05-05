Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Σε άμεσο κίνδυνο η βιωσιμότητα του Ιδρύματος "Κιβωτός της Αγάπης" στην Πάτρα»

Ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την οικονομική ασφυξία του ιδρύματος «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα, που επιτελεί ζωτικής σημασίας κοινωνικό έργο για παιδιά με βαριές αναπηρίες.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Το φιλανθρωπικό σωματείο «Κιβωτός της Αγάπης», που λειτουργεί στην Πάτρα, αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται και φροντίζονται καθημερινά 67 παιδιά, πολλά εκ των οποίων είναι ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον κατόπιν εισαγγελικών εντολών. Πρόκειται για περιπτώσεις εξαιρετικά αυξημένων αναγκών, όπου η συνεχής, εξειδικευμένη και πολυπρόσωπη φροντίδα δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα για την ίδια την επιβίωση και αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών.

Ωστόσο, το Ίδρυμα βρίσκεται σε οριακή οικονομική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο απορρέει από τη συστηματική υποχρηματοδότηση σε σχέση με το πραγματικό κόστος λειτουργίας του. Το μηνιαίο κόστος φροντίδας ανά παιδί ανέρχεται περίπου στα 1.750 ευρώ, ενώ το ποσό που καταβάλλεται μέσω του ΕΟΠΥΥ περιορίζεται στα 1.073 ευρώ, δημιουργώντας ένα σταθερό και διευρυνόμενο έλλειμμα. Την ίδια στιγμή, η ετήσια κρατική επιχορήγηση παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, της τάξης των 50.000 ευρώ, ποσό που δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών.

Η συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η συσσώρευση σημαντικών οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς, παρόχους ενέργειας, φαρμακεία και προμηθευτές, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις η αδυναμία έγκαιρης και πλήρους καταβολής της μισθοδοσίας στους εργαζομένους. Το ίδρυμα λειτουργεί με 53 εργαζομένους, αριθμός που ήδη θεωρείται ανεπαρκής σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας, ενώ η έλλειψη πόρων καθιστά αδύνατη την πρόσληψη απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού. Παράλληλα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, σε μια δομή που λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά δεδομένα, δημιουργώντας συνθήκες ασφυκτικής πίεσης.

Παρά τη συγκινητική συμβολή της τοπικής κοινωνίας, η οποία στηρίζει διαχρονικά το ίδρυμα με κάθε δυνατό τρόπο, είναι προφανές ότι η βιωσιμότητα μιας τόσο κρίσιμης δομής δεν μπορεί να εξαρτάται από την καλή θέληση των πολιτών και των φορέων.

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι απαιτούνται άμεσες, στοχευμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία, τόσο σε επίπεδο έκτακτης οικονομικής στήριξης όσο και σε επίπεδο συνολικής αναθεώρησης του πλαισίου χρηματοδότησης και λειτουργίας αντίστοιχων ιδρυμάτων.

Επειδή η «Κιβωτός της Αγάπης» αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη δομή στην ευρύτερη περιοχή για παιδιά με βαριές αναπηρίες,

Επειδή η ενδεχόμενη παύση λειτουργίας της θα δημιουργήσει ανυπολόγιστο κοινωνικό κενό και θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των φιλοξενούμενων παιδιών,

Επειδή η χρηματοδότηση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη εδώ και πάνω από μία δεκαετία, παρά τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής και ενέργειας,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην εκταμίευση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς το ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης», προκειμένου να καλυφθούν οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του;

2. Εξετάζεται η αναπροσαρμογή του ύψους του ημερήσιου νοσηλίου που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος φροντίδας παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές οικονομικές και ενεργειακές συνθήκες;

3. Προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστική αύξηση της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης προς το ίδρυμα, σε επίπεδα που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του και την εύρυθμη λειτουργία του;