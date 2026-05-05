ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Νέος Συντονιστής στη Νομαρχιακή ο Θάνος Χριστακόπουλος

Σε ανασυγκρότηση της οργανωτικής της δομής προχώρησε η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαίας ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδρίασε τη Δευτέρα 4 Μαΐου με αντικείμενο την εκλογή νέου Συντονιστή, μετά την παραίτηση του Κώστας Μαλαμής.

Ύστερα από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, νέος Συντονιστής εξελέγη ομόφωνα ο δημοσιογράφος Θάνος Χριστακόπουλος.

Στη θέση της Αναπληρώτριας Συντονίστριας παραμένει η πολιτική επιστήμονας Νικολίτσα Σουλούκου.

Σε κοινή τους δήλωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο πλευρές έστειλαν μήνυμα συνέχειας και ενίσχυσης της παρουσίας τους στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας την ανάγκη για αγώνα με στόχο μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Όπως ανέφεραν, βασική προτεραιότητα αποτελεί η υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως η υγεία, η παιδεία και η εργασία, ενώ υπογράμμισαν ότι σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, η προσπάθεια θα συνεχιστεί με ένταση και επιμονή.

Παράλληλα, επεσήμαναν πως στόχος είναι η διαρκής επαφή με την κοινωνία και τα προβλήματά της, με ενεργή παρουσία σε τοπικό επίπεδο, μέχρι –όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν– «την τελική δικαίωση» και την επίτευξη της πολιτικής αλλαγής που, κατά την άποψή τους, έχει ανάγκη ο τόπος.





