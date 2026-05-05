Συνάντηση Ανδρέα Κατσανιώτη με Κυριάκο Μητσοτάκη μετά το άρθρο για το επιτελικό κράτος

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέα Δημοκρατία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και θεσμικό κλίμα, με βασικό αντικείμενο τις πολιτικές επισημάνσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημόσια ο κ. Κατσανιώτης, στο πλαίσιο πρόσφατης κοινής παρέμβασής του με άλλους τέσσερις βουλευτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του αχαιού βουλευτή, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια υπεύθυνη στάση, με στόχο να αναδειχθούν έγκαιρα οι προβληματισμοί που καταγράφονται τόσο στην κοινωνία όσο και στην περιφέρεια, αλλά και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Κεντρικό ζήτημα παραμένει, όπως επισημαίνεται, η ανάγκη ενίσχυσης της δυναμικής της Νέα Δημοκρατία σε δημοσκοπικό επίπεδο, καθώς και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην παράταξη να διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η σταθερότητα και η αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας περνούν μέσα από ισχυρές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, θέση που αναμένεται να αναπτύξει και ο κ. Κατσανιώτης στην τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την προσεχή Πέμπτη.

Η ανακοίνωση του Γραφείου του Ανδρέα Κατσανιώτη

