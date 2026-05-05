Ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε «τραγουδιστής» στην Αρμενία

Τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ
Το ταλέντο του στο τραγούδι ξεδίπλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αρμενία όπου συμμετείχε στην 8η σύνοδο κορυφής της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας.
Ο Εμάνουελ Μακρόν δεν δίστασε πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει το τραγούδι ο La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ, σπουδαίου τραγουδιστή της Γαλλίας με καταγωγή από την Αρμενία.
Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της μπαλάντας «La Bohème», καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Αρμενία.
Όπως αναφέρει η Telegraph, το κομμάτι τραγούδησε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασική γαλλική μπαλάντα που αναφέρεται σε φτωχούς νέους.
Πρόκειται για ένα κομμάτι του 1965, το οποίο ερμήνευσε αρχικά ο Σαρλ Αζναβούρ, με στίχους που περιγράφουν καλλιτέχνες οι οποίοι νοσταλγούν τις εποχές της φτώχειας τους, κατά την μποέμικη περίοδο στη Μονμάρτρη του Παρισιού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr