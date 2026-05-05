Ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε «τραγουδιστής» στην Αρμενία

Ο Εμάνουελ Μακρόν δεν δίστασε πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει το τραγούδι ο La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ, σπουδαίου τραγουδιστή της Γαλλίας με καταγωγή από την Αρμενία.

Το ταλέντο του στο τραγούδι ξεδίπλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αρμενία όπου συμμετείχε στην 8η σύνοδο κορυφής της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> ALERTE INFO Emmanuel Macron saisit le micro à Erevan et chante « La Bohème » lors d’un dîner d’État.<br><br>Pashinyan l’accompagne à la batterie. <a href="https://t.co/4o34FV7poY">pic.twitter.com/4o34FV7poY</a></p>— Trump Fact News (@Trump_Fact_News) <a href="https://twitter.com/Trump_Fact_News/status/2051458459699142786?ref_src=twsrc%5Etfw">May 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. <a href="https://t.co/v5vacqZlVv">pic.twitter.com/v5vacqZlVv</a></p>— Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) <a href="https://twitter.com/AgnesVahramian/status/2051393312326828386?ref_src=twsrc%5Etfw">May 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της μπαλάντας «La Bohème», καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Αρμενία.

Όπως αναφέρει η Telegraph, το κομμάτι τραγούδησε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασική γαλλική μπαλάντα που αναφέρεται σε φτωχούς νέους.

Πρόκειται για ένα κομμάτι του 1965, το οποίο ερμήνευσε αρχικά ο Σαρλ Αζναβούρ, με στίχους που περιγράφουν καλλιτέχνες οι οποίοι νοσταλγούν τις εποχές της φτώχειας τους, κατά την μποέμικη περίοδο στη Μονμάρτρη του Παρισιού.