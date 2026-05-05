16 χρόνια από το έγκλημα της Marfin – Το χρονικό της τραγωδίας

Μαύρη επέτειος η 5η Μαΐου, καθώς συμπληρώνονται σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin με τους τρεις νεκρούς – μία εκ των οποίων η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου από το Αίγιο– και 21 τραυματίες, ένα γεγονός που στιγμάτισε τη μνημονιακή Ελλάδα και σόκαρε την ελληνική κοινή γνώμη.

Η χώρα παραλύει από απεργίες και η Αθήνα από ογκώδεις διαδηλώσεις, την παραμονή της ψηφοφορίας στη Βουλή για το πρώτο μνημόνιο που είχε οριστεί για τις 6 Μαΐου. Ξεσπούν σοβαρά επεισόδια, η Αστυνομία απαντά με άγρια καταστολή, όμως η τελευταία πράξη της τραγωδίας δεν έχει γραφτεί ακόμα.

Ομάδα αγνώστων ατόμων ρίχνει μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη στην τράπεζα Marfin επί της οδού Σταδίου την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν, ωστόσο τρία άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.

Μέχρι σήμερα, η ταυτότητα των δραστών δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξ αμελείας τριών υπαλλήλων, για σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η υπόθεση φτάνει ξανά ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, με τον Άρειο Πάγο να δέχεται την αναίρεση της εφετειακής κρίσης, κρίνοντας ότι η τότε μισθώτρια Τράπεζας MARFIN και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, φέρουν ευθύνες για την μη λήψη μέτρων ασφαλείας προς αποτροπή της καταστροφής του καταστήματος.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, “το Εφετείο υπό τις προεκτεθείσες παραδοχές του, στέρησε την προσβαλλόμενη απόφαση από νόμιμη βάση, καθόσον διέλαβε ανεπαρκείς, ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς το κρίσιμο ζήτημα της αδικοπρακτικής ευθύνης της πρώτης αναιρεσίβλητης μισθώτριας τράπεζας και των μελών του ΔΣ αυτής ως προς τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς παραλείψεις, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο, ως προς τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 914, 330, 300, 297 και 298 του ΑΚ, τις οποίες εσφαλμένα δεν εφάρμοσε κι έτσι παραβίασε αυτές εκ πλαγίου“.