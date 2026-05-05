“Οδύσσεια”: Επικό το νέο τρέιλερ της ταινίας του Νόλαν

Το πλάνο με τον Κύκλωπα
Η Universal κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία “Η Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν.
Η τελευταία ματιά στον κόσμο του ελληνικού έπους του Όμηρου δείχνει τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον να μάχεται με τον Κύκλωπα, ενώ ο κακός Αντίνοος, που υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης.
Το τρέιλερ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο επεισόδιο της Δευτέρας του “The Late Show with Stephen Colbert”.
Εκτός από τον Ντέιμον στον ρόλο του διάσημου ήρωα της θάλασσας, στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της γυναίκας του Οδυσσέα, Πηνελόπης, ο Τόμ Χόλαντ ως γιος τους, Τηλέμαχος, ο Πάτινσον ως μνηστήρας της Ιθάκης, Αντίνοος, η Ζεντάγια ως θεά της σοφίας, Αθηνά, και η Σαρλίζ Θερόν ως θεά της μαγείας, Κίρκη.
Το εκλεκτό καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σαφντί, Τζον Λεγκουιζάμο, Χίμες Πατέλ, Γουίλ Γιουν Λι, Μία Γκοθ, Τζίμι Γκονζάλες, Έλιοτ Πέιτζ και Τζόβαν Αντέπο, ανάμεσα σε δεκάδες άλλους αστέρες που υποδύονται χαρακτήρες από το έπος
“Η Οδύσσεια” είναι η 13η ταινία μεγάλου μήκους του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Νόλαν έγραψε το σενάριο βασισμένο στο αρχαίο ποίημα και την παραγωγή ανέλαβε μαζί με την Έμμα Θόμας, κάτω από την εταιρεία παραγωγής τους, Syncopy. Η Universal Pictures διανέμει την ταινία.
“Η Οδύσσεια” θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με το αναμενόμενο μπλοκμπάστερ της Disney και της Sony, “Spider-Man: Brand New Day”, στις 17 Ιουλίου.
“Η Οδύσσεια” θα γράψει ιστορία ως η πρώτη αφηγηματική ταινία που θα έχει γυριστεί εξολοκλήρου με κάμερες Imax. Σε μια προωθητική κίνηση, τα εισιτήρια για προβολές σε 70mm κυκλοφόρησαν έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025.
