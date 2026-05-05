Μηχανουργείο: Ενάντια στην ποίηση - ο Πέτρος Σατραζάνης συναντά το Διονύση Καρατζά

Τι μπορεί να σημαίνει σήμερα να μιλά κανείς για ποίηση - όχι ως είδος, αλλά ως συμβάν;

Μεταξύ λόγου και έργου, σκέψης και πράξης, η ποίηση δεν εξηγεί· διαπερνά. Μέσα από τη γλώσσα, δεν απαντά στα μεγάλα αινίγματα της ανθρώπινης περιπέτειας, τα ανοίγει.

Ποίηση και ποιητικότητα, στοχασμός και ελληνικότητα, χιούμορ και βάθος δεν συνθέτουν εδώ μια «θεματική», αλλά ένα πεδίο έντασης, όπου η σκέψη δοκιμάζεται δημόσια.

Ο Πέτρος Σατραζάνης — υπ. διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο UCD και συνθέτης — συναντά τον ποιητή Διονύση Καρατζά σε μια συνομιλία που δεν επιδιώκει την ερμηνεία, αλλά την έκθεση. Μια «ανάκριση» χωρίς ασφάλεια, όπου το ερώτημα δεν προστατεύει, αλλά διακινδυνεύει.

Στο τέλος, η συνάντηση μετατοπίζεται: η ποίηση περνά στον ήχο.

Μελοποιημένα ποιήματα του Διονύση Καρατζά, σε σύνθεση και ερμηνεία του Πέτρου Σατραζάνη, επιχειρούν να ακουστούν όχι ως απάντηση, αλλά ως συνέχεια της ίδιας ρωγμής.

