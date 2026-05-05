Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται αφρικανική σκόνη

Επιστρέφει δυναμικά το ανοιξιάτικο σκηνικό σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος και την θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 26 βαθμούς.

Ωστόσο, από την Παρασκευή (8/5) οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν το μεσημέρι – απόγευμα της Τρίτης (5/5) στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (6/5)

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (7/5)

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή (8/5)

Στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο (9/5)

Στα κεντρικά και βόρεια νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους – βορειοδυτικους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.