Δραματική έκκληση από επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό: «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Και Έλληνας μεταξύ των επιβατών που είναι εγκλωβισμένοι στο πλοίο

Σοβαρές ανησυχίες έχει προκαλέσει η έξαρση χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο απέπλευσε από την Ουσουάια της νότιας Αργεντινής στις 20 Μαρτίου με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήρι, όπου επρόκειτο να καταπλεύσει στις 4 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρίσκεται και ο Αμερικανός travel blogger Jake Rosmarin, ο οποίος έχει πάνω από 44.000 ακολούθους στο Instagram. Ο νεαρός άνδρας δημοσίευσε πριν μερικές ώρες βίντεο στα social media, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση στο πλοίο. «Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius και ό,τι συμβαίνει είναι απολύτως πραγματικό για όλους εμάς εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν είμαστε απλώς μια είδηση, ένας τίτλος σε άρθρο. Είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω». Στο συγκινητικό του μήνυμα ο νεαρός άνδρας μιλά για το κλίμα έντονης αβεβαιότητας που είναι βασανιστικό για τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. «Αυτό που θέλουμε είναι να νιώσουμε ασφάλεια, να έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις και να γυρίσουμε στα σπίτια μας». Στην ανάρτησή του διευκρίνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jake Rosmarin Travel Boston (@jakerosmarin)

Τα θύματα, οι ασθενείς, και τα συμπτώματα Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 149 άτομα βρίσκονται στο MV Hondius, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί επιβάτες, αλλά και ένας Έλληνας, σύμφωνα με τη λίστα επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα. Όπως επιβεβαίωσε η Oceanwide Expeditions, μεταξύ των θυμάτων είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός. Ο 70χρονος Ολλανδός εμφάνισε αιφνιδίως πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια και κατέληξε κατά την άφιξη στο νησί Αγία Ελένη, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό. Η 69χρονη σύζυγός του διακομίστηκε στη Νότια Αφρική, όπου επίσης υπέκυψε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ. Την ίδια ώρα, ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, ενώ αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής μόλυνση από χανταϊό. Δύο ακόμη άτομα ασθενή βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διάγνωσή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές αναλύσεις, ενώ προχωρά και η γενετική αλληλούχιση του ιού. Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά ή με ούρα, σάλιο και περιττώματά τους. Αν και συμβαίνει σπάνια, μπορεί να υπάρξει και μετάδοση μεταξύ ανθρώπων. Η νόσος ξεκινά συνήθως με συμπτώματα που θυμίζουν γρίπη, όπως πυρετός, ρίγη, μυαλγίες και πονοκέφαλος, αλλά μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Το σύνδρομο πνευμονικής μορφής του χανταϊού εκδηλώνεται από μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση, με ασθενείς να εμφανίζουν αίσθημα πίεσης στο στήθος και σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Μια δεύτερη μορφή, ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, εμφανίζεται συνήθως εντός μίας έως δύο εβδομάδων από την έκθεση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Health department urges calm after hantavirus scare reaches SA. <a href="https://t.co/O369Yvzsyf">pic.twitter.com/O369Yvzsyf</a></p>— Times LIVE (@TimesLIVE) <a href="https://twitter.com/TimesLIVE/status/2051290102677062051?ref_src=twsrc%5Etfw">May 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>