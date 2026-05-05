«Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026»: 50 μοτοσικλετιστές ξεκινούν από την Πάτρα για να τιμήσουν τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα των Ολοκαυτωμάτων της περιόδου 1940–1945, περίπου 50 μοτοσικλετιστές από δεκάδες περιοχές της Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία.

Η «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026» ξεκινά από την Πάτρα και καταλήγει στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης και ιστορικής εγρήγορσης.

Συμμετέχοντες από πόλεις όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και η Καλαμάτα, αλλά και από νησιά όπως η Ρόδος και τα Χανιά, συγκροτούν μια πολυπληθή μοτοπαρέα που ταξιδεύει με κοινό σκοπό: να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής και φασιστικής θηριωδίας.

Η εκκίνηση της μοτοπορείας θα δοθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου από τον Ιερό Ναός Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και ευλογία από τον Μητροπολίτη Πατρών, πριν την αναχώρηση για το λιμάνι και το ταξίδι προς την Ανκόνα.

Η διαδρομή περιλαμβάνει σημαντικές στάσεις μνήμης, όπως το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Fossoli και το στρατόπεδο Via Resia στο Μπολζάνο, όπου θα πραγματοποιηθούν τελετές κατάθεσης στεφάνων. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν προς το Μόναχο, πριν την κορύφωση της αποστολής στο Νταχάου, με μνημόσυνο και επίσημη εκδήλωση στον ιστορικό χώρο.

Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω Ιταλίας, με ενδιάμεση στάση στη Βερόνα και τελικό προορισμό ξανά την Πάτρα στις 10 Ιουνίου.

Για τη διοργάνωση έχουν ήδη ενημερωθεί διπλωματικές αρχές, τοπικοί φορείς και οργανισμοί σε Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία, ενώ το ενδιαφέρον είναι έντονο και από Έλληνες της διασποράς, καθώς και από κατοίκους της Βαυαρίας που αναμένεται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Η «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026» φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο ένα ταξίδι, αλλά μια δυνατή υπενθύμιση της ιστορίας, μεταφέροντας το μήνυμα της ειρήνης και της συλλογικής μνήμης στις επόμενες γενιές.





