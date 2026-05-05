Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο « Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου στις 07:00 έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), από το 68,75ο χλμ. έως και το 66,6ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, τα χρονικά διαστήματα 29/05-02/06 και 14/08 -17/08 δεν θα εκτελούνται εργασίες, αλλά θα υπάρχει σήμανση για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.