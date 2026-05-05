Emily in Paris: Το πρόγραμμα των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς στη Μύκονο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους συντελεστές της διάσημης σειράς του Netflix, «Emily in Paris», ώσπου να βρεθούν στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν γυρίσματα στη Μύκονο.

Στο «νησί των ανέμων» αναμένεται να φτάσουν περίπου 250 άτομα. Μάλιστα, είχε γίνει γνωστό προ ημερών ότι η Λίλι Κόλινς και η υπόλοιπη ομάδα του «Emily in Paris» θα έρθει στη Μύκονο στις 15 Μαΐου. Η εκπομπή «Buongiorno» αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα πρόκειται να αρχίσουν στις 19 Μαΐου.

Τα πρώτα πλάνα πρόκειται να τραβηχτούν στην πλατεία απέναντι από τους Ανεμόμυλους και αμέσως μετά τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και μπροστά από τους Ανεμόμυλους… Θα ακολουθούν σκηνές την Αλευκάνδρα, το σημείο του νησιού που είναι γνωστό και ως «μικρή Βενετία».

Η Αλευκάνδρα είναι εκεί στη Χώρα του νησιού, δίπλα από τον καθολικό ναό της Παναγίας του Ροδαρίου. Επίσης θα γυριστούν σκηνές στην οδό Αγίας Παρασκευής και στη στοά που την ενώνει με τη Μητροπόλεως.

Μάλιστα, στην οδό Μητροπόλεως, θα τραβηχτούν πλάνα μπροστά από ένα εστιατόριο και μία μπουτίκ.

Οι συντελεστές της σειράς πρόκειται να μείνουν στη Μύκονο 15 ημέρες, δηλαδή από τις 15 Μαΐου μέχρι το τέλος του μήνα.