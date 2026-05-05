Στην Πάτρα σήμερα ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ για την παρουσίαση του νέου ψηφιακού συστήματος

Εκδήλωση για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ασφάλισης

Στην Πάτρα στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης, με την παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στις 13:30, στο MyWay Hotel, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Την κεντρική παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Διοικητής του φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο οποίος θα αναλύσει τις νέες δυνατότητες του συστήματος, δίνοντας έμφαση στα οφέλη για πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Το νέο ΟΠΣ έχει σχεδιαστεί με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ουσιαστική βελτίωση της εξυπηρέτησης, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να επιταχύνει σημαντικά την απονομή συντάξεων.

Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι τοπικών αρχών, επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του έργου για την οικονομική και κοινωνική ζωή.

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα 2.0, αποτελώντας βασικό πυλώνα για τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.
 
 
 

