Πάτρα -Ατυχήματα ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια: – Εξιτήριο για 12χρονο, χειρουργήθηκε 11χρονη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 12χρονου από το Ρίο, ο οποίος τραυματίστηκε την περασμένη Παρασκευή ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου και νοσηλεύτηκε προληπτικά για τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με τον παιδοχειρουργό Βασίλη Αλεξόπουλο, η κατάσταση της υγείας του δεν κρίθηκε ανησυχητική, ωστόσο οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την παραμονή του στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Ο 12χρονος πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Την ίδια ώρα, επιτυχώς ολοκληρώθηκε χειρουργική επέμβαση στο πόδι 11χρονης που κατάγεται από την Κυπαρισσία. Το κορίτσι υπέστη κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση στο Καραμανδάνειο.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν πως η πλήρης αποκατάσταση του τραυματισμού θα απαιτήσει διάστημα περίπου έξι μηνών, με την πορεία της υγείας της να παρακολουθείται στενά το επόμενο διάστημα.