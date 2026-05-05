Πάτρα -Ατυχήματα ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια: – Εξιτήριο για 12χρονο, χειρουργήθηκε 11χρονη

Εκτός κινδύνου ο μαθητής μετά από τραυματισμό με πατίνι – Μακρά αποκατάσταση για το κορίτσι που υπέστη κάταγμα στο πόδι
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 12χρονου από το Ρίο, ο οποίος τραυματίστηκε την περασμένη Παρασκευή ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου και νοσηλεύτηκε προληπτικά για τρεις ημέρες.
Σύμφωνα με τον παιδοχειρουργό Βασίλη Αλεξόπουλο, η κατάσταση της υγείας του δεν κρίθηκε ανησυχητική, ωστόσο οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την παραμονή του στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Ο 12χρονος πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
Την ίδια ώρα, επιτυχώς ολοκληρώθηκε χειρουργική επέμβαση στο πόδι 11χρονης που κατάγεται από την Κυπαρισσία. Το κορίτσι υπέστη κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση στο Καραμανδάνειο.
Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν πως η πλήρης αποκατάσταση του τραυματισμού θα απαιτήσει διάστημα περίπου έξι μηνών, με την πορεία της υγείας της να παρακολουθείται στενά το επόμενο διάστημα.
