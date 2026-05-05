Γιόγκα: «Ρίχνει» χοληστερόλη και πίεση - Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Η τακτική ενασχόληση με τη γιόγκα ίσως και να βοηθά τελικά άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος ή παχυσαρκία να βελτιώσουν την καρδιομεταβολική τους υγεία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Global Public Health.

Η γιόγκα αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή άσκησης διεθνώς και θεωρείται εύκολα εφαρμόσιμη για πολλούς ανθρώπους, όπως προκύπτει από μελέτη, στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Global Public Health, της Widya Wasityastuti και των συνεργατών της του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Με στόχο να διερευνήσουν πιο συστηματικά τα πιθανά οφέλη της, η ερευνητική ομάδα προχώρησε σε μετα-ανάλυση 30 μελετών, δηλαδή μία στατιστική μέθοδο που εξέτασε τα αποτελέσματα αυτών των μελετών. Βασικό αντικείμενο της ανάλυσης ήταν ο τρόπος με τον οποίο η γιόγκα επηρεάζει την καρδιομεταβολική υγεία.

Συγκεκριμένα, αξιολόγησαν δεδομένα που αφορούσαν την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα, τη ρύθμιση της γλυκόζης, τους δείκτες φλεγμονής και αντιοξειδωτικής δράσης. Οι συμμετέχοντες που είχαν δείκτη μάζας σώματος άνω του 23 βρίσκονταν στις ασιατικές χώρες ενώ όσοι είχαν άνω του 25 βρίσκονταν στις υπόλοιπες, τιμές που αντιστοιχούν σε υπέρβαρο ή παχυσαρκία.

Από τις 30 μελέτες οι 23 πραγματοποιήθηκαν στην Ασία, ενώ οι υπόλοιπες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και την Αυστραλία. Συνολικά, τα δεδομένα από 2.689 άτομα έδειξαν ότι η γιόγκα συνδέεται με μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιπρόσθετα καταγράφηκαν θετικές επιδράσεις στα επίπεδα «καλής» και «κακής» χοληστερόλης (HDL και LDL), που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα δεδομένα αποτυπώνουν ότι μια εβδομαδιαία πρακτική διάρκειας 180 λεπτών μπορεί να είναι ευεργετική. Επιπλέον, το δείγμα αφορούσε κυρίως ασιατικούς πληθυσμούς και δεν περιλάμβανε άτομα με άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις.

Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη ανάλυση αναφέρει απλώς κάποιες στατιστικές συσχετίσεις, χωρίς όμως να αποδεικνύει την αιτία και το αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα οφέλη της γιόγκα ισχύουν και σε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες ή σε άτομα με παθήσεις όπως ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Συνοψίζοντας, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η γιόγκα μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική επιλογή για τη βελτίωση ορισμένων πτυχών της καρδιομεταβολικής υγείας σε ενήλικες με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία.

