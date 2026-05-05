Αγγελική Νικολούλη: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 6 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της

Έξι μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, η Αγγελική Νικολούλη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση της στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας (04.05.2026).

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» περιέγραψε την καθημερινότητα χωρίς τη μητέρα της, αποτυπώνοντας την απουσία της που παραμένει έντονη, ακόμη και μετά από μισό χρόνο.

«Πέρασαν έξι μήνες και όλα παραμένουν βουβά στο σπίτι μας το πατρικό… Μόνο τα λουλούδια σου άνθισαν και σου τα έφερα όλα… Μου λείπεις μανούλα μου…», έγραψε.

Η Αγγελική Νικολούλη «έχασε» την πολυαγαπημένη της μητέρα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.