Artemis II: Η NASA δημοσίευσε 12.000 εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή

Περισσότερες από 12.000 φωτογραφίες από την ιστορική αποστολή Artemis II, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA προσφέροντας στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση σε ένα εκτενές οπτικό αρχείο από το ταξίδι προς τη Σελήνη.

Οι εικόνες της NASA είναι διαθέσιμες σε υψηλή ανάλυση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της υπηρεσίας και καταγράφουν μοναδικές στιγμές από την αποστολή, με τη Γη να αποτυπώνεται σε εντυπωσιακές λήψεις από το διάστημα και σε διαφορετικές φάσεις. \

Η αποστολή Artemis II αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή ανθρώπινης παρουσίας κοντά στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1970.

Παράλληλα, το πλήρωμα κατέγραψε εικόνες που ξεχωρίζουν τόσο για την επιστημονική όσο και για την αισθητική τους αξία, συμβάλλοντας στην ευρύτερη διάδοση της αποστολής στο κοινό.

Οι 4 αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν από πολύ κοντά τη Σελήνη και να τραβήξουν μαγευτικές φωτογραφίες, ακόμα και από την «σκοτεινή« πλευρά της, για πρώτη φορά. Το πλήρωμα της αποστολής εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι την 1η Απριλίου 2026 και επέστεψε στη Γη στις 10 Απριλίου, μετά από σχεδόν 9 ημέρες σε τροχιά, έχοντας διανύσει συνολικά πάνω από 695.000 μίλια (1.118.494 χιλιόμετρα).

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με επαγγελματικό και καταναλωτικό εξοπλισμό, όπως οι μηχανές Nikon D5 και Nikon Z9, αλλά και με κινητό τηλέφωνο iPhone 17, το οποίο είχε μαζί του το πλήρωμα.