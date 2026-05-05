Η «Οικία Γκάβα» στην καρδιά της Πάτρας: Ένα κτήριο-σύμβολο που αφηγείται την ιστορία της πόλης

Στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Κορίνθου, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά κτήρια της Πάτρας συνεχίζει να στέκει αγέρωχο, κουβαλώντας στις προσόψεις του περισσότερα από 120 χρόνια ιστορίας.

Η λεγόμενη «οικία Γκάβα», γνωστή σήμερα και ως κτήριο Πραπόπουλου, αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο της αστικής εξέλιξης της πόλης.

Σχεδιασμένο το 1899 από τον αρχιτέκτονα Γ. Καραβέλα, το κτήριο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του κομψότητα, η οποία παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο. Στις αρχές του 20ού αιώνα φιλοξένησε τις υπηρεσίες ΤΤΤ (Ταχυδρομεία, Τηλεγραφία, Τηλεφωνία), πριν αυτές μεταφερθούν σε άλλο σημείο της πόλης, σηματοδοτώντας μια περίοδο κατά την οποία η επικοινωνία αποκτούσε καθοριστική σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ιστορική του διαδρομή δεν σταματά εκεί. Το κτήριο υπήρξε επίσης έδρα των γνωστών Τεχνικών Σχολών Λούτζη, συμβάλλοντας στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της Πάτρας και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπορική του χρήση στο ισόγειο, όπου λειτούργησε η φημισμένη μπυραρία-παντοπωλείο «Έλατος», σημείο συνάντησης και κοινωνικής ζωής για δεκαετίες. Αργότερα, τον χώρο κατέλαβαν τα υποδήματα «Φίνο» του αδικοχαμένου Καμάρα, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην πολυδιάστατη ιστορία του κτηρίου.

Σήμερα, μέσα από επιχρωματισμένες απεικονίσεις και ιστορικές αναφορές, η «οικία Γκάβα» συνεχίζει να μας ταξιδεύει σε μια εποχή όπου η αγορά της Πάτρας είχε τον δικό της, ξεχωριστό παλμό. Ένα κτήριο που δεν αποτελεί απλώς μέρος του αστικού τοπίου, αλλά ζωντανό αφηγητή της τοπικής μνήμης.